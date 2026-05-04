Le emissioni di metano nel settore energetico restano ai massimi storici: un’opportunità per il mercato del gas

Le emissioni di metano provenienti dal settore energetico hanno raggiunto nel 2025 livelli prossimi ai massimi storici, secondo il recente rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie). Questo dato rappresenta una sfida globale per la gestione delle risorse energetiche, in un momento in cui la guerra in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione le forniture di gas naturale. Tuttavia, l’Aie suggerisce che affrontare efficacemente queste emissioni potrebbe sbloccare miliardi di metri cubi di gas, con implicazioni significative per i mercati internazionali.

Le emissioni di metano: un problema persistente e costoso

Le emissioni di metano derivanti dal settore energetico sono rimaste elevate nonostante gli sforzi per ridurre l’impatto ambientale delle industrie energetiche. Il metano, uno dei principali gas serra, contribuisce significativamente al riscaldamento globale, e il suo controllo è diventato una priorità per i governi di tutto il mondo. Il rapporto “The Global Methane Tracker 2026” dell’Aie, rilasciato lunedì, sottolinea che, con le attuali emissioni ai massimi storici, esistono ancora ampie opportunità per ridurre il metano e ottenere benefici diretti sul fronte delle forniture di gas. Secondo il rapporto, “con le emissioni di metano provenienti dal settore energetico prossime ai massimi storici, misure di riduzione collaudate potrebbero rendere disponibili 200 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno”.

Il potenziale di riduzione del metano: un’opportunità per il mercato del gas

Una delle principali conclusioni del rapporto riguarda l’opportunità di aumentare rapidamente le forniture di gas attraverso azioni mirate di riduzione delle emissioni di metano. Le misure di riduzione più semplici e accessibili potrebbero essere implementate velocemente in paesi che dispongono di capacità di esportazione di gas inutilizzata, così come in paesi importatori. Secondo l’Aie, “se alcuni paesi con capacità di esportazione di gas inutilizzata e i paesi importatori implementassero misure di riduzione del metano facilmente accessibili nei loro sistemi del gas, quasi 15 miliardi di metri cubi (m³) di gas potrebbero essere resi disponibili ai mercati in tempi brevissimi”. Questo potrebbe alleviare le difficoltà del mercato globale del gas, particolarmente critico a causa delle attuali tensioni geopolitiche.

Le misure di riduzione del metano e i benefici a lungo termine

Il rapporto dell’Aie non si limita a suggerire azioni immediate, ma evidenzia anche i benefici a lungo termine derivanti dall’eliminazione del flaring del gas non di emergenza. Il flaring è la pratica di bruciare il gas in eccesso, spesso in loco, che rappresenta una perdita di risorse preziose. Secondo le stime, l’eliminazione del flaring potrebbe “liberare” altri 100 miliardi di metri cubi di gas all’anno. In futuro, l’adozione di tecnologie avanzate per la riduzione del metano potrebbe immettere sul mercato fino a 100 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivo annualmente, un quantitativo significativo che potrebbe contribuire a riequilibrare l’offerta e la domanda a livello mondiale.

I costi delle misure di riduzione e le sfide economiche

Nonostante il potenziale economico, la riduzione delle emissioni di metano non è priva di costi. Le tecnologie per il monitoraggio e la cattura del metano richiedono investimenti e l’implementazione di sistemi più efficienti. Tuttavia, l’Aie evidenzia che i benefici economici di queste misure superano i costi iniziali. In un momento di incertezze globali legate alla fornitura di energia e alle implicazioni della crisi geopolitica, questi investimenti potrebbero rivelarsi decisivi per garantire la sicurezza energetica a lungo termine.

Il metano come leva per la sicurezza energetica globale

Il rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia fa luce su un aspetto cruciale: ridurre le emissioni di metano non solo rappresenta un passo avanti nella lotta al cambiamento climatico, ma offre anche un’opportunità concreta per migliorare la disponibilità di gas naturale nei mercati internazionali. Con le attuali sfide geopolitiche e la crescente domanda di energia, l’adozione di misure efficaci per ridurre il metano potrebbe rivelarsi una delle soluzioni più rapide e a basso costo per rafforzare la sicurezza energetica globale. Il gas naturale potrebbe diventare più abbondante, e con esso una maggiore stabilità per i mercati internazionali, con ricadute positive per i paesi esportatori e importatori di energia.