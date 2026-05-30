Le grandinate potrebbero diventare più pericolose e dannose a causa dei cambiamenti climatici: lo studio

Le grandinate possono essere incredibilmente pericolose, rappresentando un rischio per la vita e le proprietà. A ciò si aggiungono i danni economici a veicoli, raccolti e infrastrutture causati da grossi chicchi di ghiaccio che cadono ad alta velocità dal cielo. E i problemi potrebbero peggiorare con il riscaldamento globale. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, prevede che i cambiamenti climatici potrebbero produrre chicchi di grandine più grandi e dannosi in alcune regioni. I redattori di Nature hanno anche pubblicato un Research Briefing nello stesso numero, che riassume lo studio.

Negli ultimi anni, grandinate da record hanno fatto notizia in tutto il mondo, sollevando preoccupazioni sul fatto che non si tratti di eventi isolati. Tuttavia, le attuali conoscenze sul rischio di grandine in futuro sono limitate a poche regioni ben studiate. Ciò che manca è la comprensione delle conseguenze a livello globale e delle dimensioni che questi chicchi raggiungeranno su scala mondiale.

Simulare le grandinate

Per colmare le nostre lacune conoscitive, un team di ricercatori cinesi e statunitensi ha utilizzato un modello computerizzato specializzato che traccia il ciclo di vita dei chicchi di grandine, simulando le traiettorie esatte che percorrono durante la crescita, la caduta e la fusione. Nel loro modello, hanno inserito dati provenienti da modelli atmosferici relativi a tempeste passate, inclusi profili verticali di temperatura, umidità e vento. I ricercatori hanno eseguito queste simulazioni per oltre 14.000 grandinate storiche in tutto il mondo. Lo scopo era quello di stabilire e valutare se il modello fosse in grado di riprodurre accuratamente i pattern di tempeste passate.

Per spiegare come hanno raggiunto tale precisione, gli scienziati hanno scritto nel loro articolo: “i nostri risultati derivano da simulazioni della traiettoria dei chicchi di grandine condotte in scenari storici e futuri, basate sugli output dell’ensemble EC-Earth3, convalidati tramite confronti tra diversi modelli”. Il team ha poi applicato lo stesso set di casi di tempeste a tre scenari climatici, che vanno da emissioni di gas serra moderate ad elevate, per formulare previsioni per gli ultimi tre decenni di questo secolo.

Maggiori danni

Hanno scoperto che i danni causati dalle grandinate a livello globale sono destinati ad aumentare dal 36,5% al ​​42,1% entro la fine del XXI secolo, a seconda dello scenario. Spiegando questo cambiamento, hanno scritto: “a livello globale, l’aumento della temperatura e dell’umidità specifica a bassa quota determina uno spostamento verso chicchi di grandine più grandi, con una frequenza di chicchi di grandine di diametro ≥30mm in aumento dal 37,9% al 51,8%“. Allo stesso tempo, la frequenza dei chicchi di grandine piccoli (inferiori a 30 millimetri) è destinata a diminuire dal 4,2% al 12,3%.

Le aree del pianeta che con maggiore probabilità subiranno i danni maggiori sono il Nord America, l’Europa e l’Asia. Ma non ci sono solo cattive notizie, poiché nelle zone tropicali e subtropicali si registrerà una diminuzione della frequenza complessiva delle grandinate, in quanto i chicchi più piccoli si scioglieranno completamente prima di toccare terra.