Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 14 giugno

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 14 giugno, in cui viene evidenziata, dopo una settimana di maltempo, il ritorno dell’alta pressione a partire dalla prossima settimana. Ne deriveranno precipitazioni al di sotto della media al Centro-Nord e su parte del Sud, mentre si assisterà ad un aumento delle temperature. Anche nelle settimana successive dovrebbe prevalere un regime anticiclonico sul Paese, sebbene in forma più attenuata. Ecco i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

18 – 24 Maggio 2026

Nella prima settimana, lo scenario sarà dominato da un’area di alta pressione che tenderà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso l’Europa centro-settentrionale, interessando così anche il Nord Italia. In tale contesto, le precipitazioni risulteranno con buona probabilità inferiori alla media climatologica al Centro-Nord, Molise, Puglia Sicilia centroccidentale e Sardegna; probabili cumulati che rimarranno generalmente in media sul resto del Meridione. Il quadro termico evidenzierà un incremento delle temperature con valori sopra la media al Nord, Toscana, Marche, Umbria, aree tirreniche laziali e Sardegna; i valori si attesteranno entro le medie del periodo sule resto del Paese, salvo anomalie negative che permarranno su Calabria e Sicilia.

25 – 31 Maggio 2026

Nella seconda settimana, l’anomalia positiva di pressione al suolo e di geopotenziale in quota, seppur in parziale attenuazione, tenderà a coinvolgere gran parte del territorio nazionale, a esclusione dei settori ionici. I cumulati pluviometrici sono stimati con possibili deficit su gran parte del Centro-Nord, mentre sul resto d’Italia le precipitazioni attese dovrebbero essere in linea con quelle tipiche del periodo. Con discreta probabilità, il campo termico farà registrare anomalie positive, salvo temperature generalmente in linea con le medie del periodo sulla Sicilia.

1 – 7 Giugno 2026

Nella terza settimana, si assisterà a un progressivo riassorbimento dell’anomalia positiva al Nord, mentre il campo anticiclonico potrebbe persistere, seppur attenuato, tra le Isole Maggiori e i settori ionici. Conseguentemente, le precipitazioni cumulate mostreranno un andamento neutro o localmente sotto-media limitatamente a Sardegna, Calabria e Puglia salentina. Per quanto concerne il quadro termico, le anomalie positive continueranno a interessare quasi tutto il territorio, fatte salve possibili condizioni di valori nella norma sulla Sicilia centro-meridionale.

8 – 14 Giugno 2026

Nella quarta settimana, in ragione dell’elevata distanza temporale, si intensifica l’incertezza del modello sub-stagionale. Lo stesso, ipotizza l’instaurarsi di un possibile regime zonale occidentale accompagnato anche da una nuova lieve anomalia positiva della pressione al Centro-Nord e su parte del Meridione. Le precipitazioni potrebbero essere quindi prive di segnali di anomalia significativi, salvo locali deficit possibili per le regioni centrosettentrionali. Il trend delle temperature conferma, invece, la persistenza di anomalie positive su scala nazionale, pur mantenendo una sostanziale neutralità termica sui settori centro-meridionali della Sicilia.