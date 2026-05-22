Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 22 giugno

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 22 giugno, in cui viene evidenziata la presenza di un regime anticiclonico per la prossima settimana, con conseguenti precipitazioni sotto la media e temperature notevolmente al di sopra della media sul Paese. Per la settimana successiva, il regime anticiclonico sembra indebolirsi un po’, consentendo il ritorno di precipitazioni nella media, ma già dalla settimana seguente è previsto una nuova anomalia anticiclonica, con conseguente aumento delle temperature. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

25 – 31 Maggio 2026

La prima settimana si presenta caratterizzata da un regime marcatamente anticiclonico, che vede la presenza, su tutta l’area continentale e mediterranea centroccidentale, di masse d’aria di matrice atlantica ed Africana. Ne conseguiranno quindi regimi pluviometrici marcatamente al di sotto della media del periodo, cui si affiancheranno temperature notevolmente al di sopra.

1 – 7 Giugno 2026

Nella seconda settimana, pare attenuarsi l’anomalia anticiclonica della settimana precedente, per via della discesa di masse d’aria più umida dall’area atlantica. Come effetto, avremo che i regimi pluviometrici rientreranno nel range medio del periodo, mentre le temperature, seppur anch’esse in diminuzione, permarranno ancora al di sopra della media del periodo.

8 – 14 Giugno 2026

Nella terza settimana, pare reinstaurarsi sull’area mediterranea e continentale centrale, una nuova anomalia anticiclonica, con conseguente nuova diminuzione del rateo precipitativo, che si riporterà al di sotto della media del periodo, e le temperature che, già al di sopra della media del periodo, tenderanno a salire ulteriormente.

15 – 22 Giugno 2026

Nell’ultima settimana, infine, pare delinearsi una moderata risalita di latitudine dell’anomalia anticiclonica della settimana precedente. Come conseguenza avremo che i ratei di precipitazione si riporteranno nella media del periodo al Sud, mentre al Centro-Nord permarranno al di sotto. Nessuna particolare variazione è attesa invece relativamente alle temperature, che permarranno al di sopra della media climatologica su tutto il Paese.