Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 7 giugno

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 7 giugno, in cui vengono evidenziate per la prima settimana condizioni di instabilità sul Paese, con precipitazioni oltre la media e temperature inferiori alla media sulle regioni del Nord. Una situazione che continuerà anche nella settimana seguente, con precipitazioni oltre la media al Nord ed in linea nel resto del Paese. Le temperature resteranno sotto la media al Nord e nella media nel resto del Paese. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

11 – 17 Maggio 2026

La prima settimana si presenta caratterizzata da un regime di correnti umide sudoccidentali che apportano condizioni di generale instabilità. Come conseguenza, avremo un rateo di precipitazioni in generale al di sopra della media del periodo, mentre le temperature saranno ancora di sopra della media del periodo al Sud, generalmente in linea al Centro ed al di sotto al Nord.

18 – 24 Maggio 2026

Permane, anche se attenuato, il regime di correnti sudoccidentali umide su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza avremo regimi precipitativi ancora al di sopra della media climatologica al Nord, ed in linea sul resto del Paese. Ad essi si affiancheranno valori di temperatura ancora al di sotto della media del periodo al Nord e generalmente in linea al Centro-Sud.

25 – 31 Maggio 2026

Anche nella terza settimana è presente sul Paese un regime di correnti umide ed instabili, provenienti da sud-ovest. Ne deriveranno regimi pluviometrici in linea con la media del periodo su tutto il Paese, mentre le temperature saranno ancora al di sotto del media del periodo al Nord e generalmente in linea al Centro-Sud.

1 – 7 Giugno 2026

Nell’ultima settimana il regime di correnti diverrà quasi occidentale, con conseguenti regimi termici e pluviometrici nella media del periodo.