Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per giugno

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di giugno, in cui viene evidenziata per la prima settimana la prevalenza di un promontorio di matrice atlantica, ma con la presenza di correnti atlantiche più fresche al Centro-Nord. Nella seconda e nella terza settimana, invece, sembra prevalere una debole anomalia anticiclonica. Per quanto riguarda le temperature, sono previste oltre la norma in tutto il Paese in tutto il periodo considerato. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

1 – 7 Giugno 2026

Nella prima settimana sul Mediterraneo centroccidentale prevale la stabilità garantita da un promontorio di matrice atlantica, che tuttavia gradualmente tende ad indebolirsi, lasciando scorrere correnti atlantiche più fresche, soprattutto sul Triveneto, ma anche sul resto del Settentrione fino a parte del Centro. Di conseguenza avremo regimi pluviometrici inferiori alla media del periodo sul Meridione del Paese, sulla Sardegna e sulla Sicilia, mentre su Nord-Ovest, Toscana e Marche saranno in linea. Le temperature, invece, saranno ovunque al di sopra della media, con anomalia positiva più marcata su Centro-Sud peninsulare e zone interne della Sardegna.

8 – 14 Giugno 2026

Nella seconda settimana sull’area mediterranea e dell’Europa centroccidentale permane una debole anomalia anticiclonica, con conseguente permanenza della stabilità su gran parte delle zone, specie quelle più occidentali del Centro-Nord, mentre correnti più fresche lambiscono l’arco alpino e una lieve instabilità derivante da una saccatura sul Mediterraneo orientale tende ad interessare marginalmente le aree joniche più meridionali. Pertanto le precipitazioni rimarranno generalmente inferiori alla media su tutta Italia, in particolare su Nord-Ovest, alto Tirreno e restanti settori interni del Centro, mentre saranno allineate con quelle del periodo sui settori alpini e sulle aree joniche di Sicilia e bassa Calabria; le temperature resteranno leggermente superiori alla media ovunque con anomalia positiva più marcata localmente sulle aree interne delle regioni tirreniche del Centro-Sud.

15 – 21 Giugno 2026

Nella terza settimana rimane un’anomalia lievemente positiva sul Mediterraneo centrale, con conseguente stabilità generale, anche se restano infiltrazioni di aria più fresca dal nord Europa sull’arco alpino e aumenta l’instabilità pomeridiana su Meridione, Sicilia e settori interni dell’Abruzzo, con conseguenti regimi pluviometrici nella media del periodo su queste zone, mentre sui rimanenti settori del Paese le precipitazioni resteranno sotto la norma; le temperature rimarranno al di sopra della media su tutte le regioni, con valori più elevati sulle aree appenniniche e su quelle interne della Sardegna.

22 – 28 Giugno 2026

Nell’ultima settimana sembra prevalere sull’Italia un regime di correnti occidentali con una leggera anomalia positiva; i regimi pluviometrici dovrebbero essere generalmente allineati alla media del periodo, tranne Pianura Padana, Toscana e Marche che dovrebbero rimanere con valori inferiori alla media; per quanto riguarda le temperature saranno generalmente superiori alla norma su tutto il Paese, specie sui settori appenninici del Centro-Sud.