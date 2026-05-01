Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per maggio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di maggio, in cui viene evidenziato nella prima settimana una situazione diversa tra Centro-Nord e Sud, con precipitazioni oltre la media sulla prima zona e in linea sulla seconda zona. Nella seconda settimana, le precipitazioni si confermano nella media del periodo sul Paese grazie all’instaurarsi di correnti instabili mentre la terza settimana sarà caratterizzata da maggiore variabilità e temperature abbastanza miti. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

4 – 10 Maggio 2026

Durante la prima settimana, lo scenario euro-atlantico passa da regime Nao positivo ad Atlantic ridge, con l’Europa occidentale interessata da una vasta saccatura che apporta un flusso mite umido ed instabile su gran parte del Mediterraneo centroccidentale, mentre un promontorio di matrice africana è posizionato sul Mediterraneo orientale. Di conseguenza sull’Italia centro-settentrionale e sulla Sardegna il regime pluviometrico risulta al di sopra della media del periodo, mentre sulle regioni meridionali prevalgono precipitazioni in linea, tranne i settori tirrenici della Calabria e la Sicilia centrorientale dove i quantitativi sono previsti inferiori alla media. Per quanto riguarda le temperature risultano generalmente al di sopra della media, in particolare su Meridione, due Isole Maggiori, Lazio Abruzzo, sud Marche e Alto Adige; fa eccezione il Nord-Ovest dove i valori sono in linea con il periodo.

11 – 17 Maggio 2026

Nella seconda settimana pare delinearsi, invece, un regime di correnti umide sudoccidentali, moderatamente instabili che porteranno i quantitativi di precipitazione all’interno del range medio del periodo. Anche le temperature in generale saranno nella media del periodo, ad eccezione al più della Sardegna e coste tirreniche centrali dove potranno essere anche al di sopra.

18 – 24 Maggio 2026

Nella terza settimana, la circolazione in quota è caratterizzata da correnti zonali in grado di favorire sull’Italia una maggiore variabilità e temperature abbastanza miti. Pertanto il regime pluviometrico appare in prevalenza nella media del periodo, salvo i settori appenninici di Liguria di levante, Emilia e Toscana che risultano con valori al di sotto. Le temperature, invece, rimangono lievemente superiori alla media su arco alpino occidentale, Alto Adige, Appennino ligure ed emiliano, regioni tirreniche, Puglia centro-meridionale, Sardegna, nord ed est Sicilia, con valori più elevati su Basilicata e Calabria jonica; mentre sulle restanti zone rimangono generalmente in linea con il periodo di riferimento.

25 – 31 Maggio 2026

Nell’ultima settimana, sebbene aumenti l’incertezza anche a causa della distanza temporale, il modello sub-stagionale sembra indicare una circolazione leggermente sud-occidentale con possibili cumulati tipici del periodo, al più al di sotto della media per la Basilicata; le temperature continuano a mostrare una possibile anomalia positiva su gran parte dell’arco alpino e su tutto il Centro-Sud, più marcata su regioni tirreniche e settori appenninici ed interni anche delle due Isole Maggiori; invece sulle restanti aree del Settentrione i valori dovrebbero essere allineati alla media del periodo.