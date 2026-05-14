Le turbine raggiungono il piazzale tra enormi muri di neve: Campo Imperatore quasi riaperta | VIDEO

Sono serviti giorni di intenso lavoro per liberare dalla neve abbondante la strada che conduce sull’altopiano del Gran Sasso ma nella giornata di mercoledì 13 maggio, le turbine della Provincia dell’Aquila sono arrivate fino all’Osservatorio di Campo Imperatore tra muri di neve alti diversi metri. È stato necessario anche l’intervento degli escavatori del Centro Turistico Gran Sasso per quello che si è rivelato un intervento lungo e particolarmente complesso a causa degli eccezionali accumuli di neve dell’inverno, soprattutto nell’ultimo chilometro. In alcuni punti, gli accumuli sfiorano ancora i dieci metri di altezza.

Il risultato ora è spettacolare ed è la perfetta rappresentazione del duro lavoro necessario per riaprire la strada: enormi muri di neve a ridosso della carreggiata verso Campo Imperatore. Manca da sgomberare solo l’ultimo tratto della SR 17 bis, compreso tra circa 500 metri e un chilometro. I tempi per la riapertura definitiva dipenderanno anche dalle condizioni meteo, che potrebbero portare nuove precipitazioni nevose nei prossimi giorni.

Le turbine scavano tra enormi muri di neve a Campo Imperatore

Un passo importante verso la riapertura

“Le turbine della Provincia sono arrivate al piazzale di Campo Imperatore. La strada è ancora chiusa e c’è ancora da lavorare, ma questo è un passo davvero importante”, afferma l’amministratore del Centro Turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo. “Con l’aiuto dei mezzi e del grande lavoro dei ragazzi della Provincia stiamo procedendo bene. Restano le ultime curve, dove la neve è ancora alta fino a 10 metri, ma stiamo andando avanti. Ci siamo quasi: ancora qualche giorno e finalmente riavremo la strada, per la gioia di tutti gli appassionati della montagna”.

Una volta terminate le ultime operazioni di pulizia e messa in sicurezza, la strada di Campo Imperatore verrà riaperta al transito delle auto, rendendo pienamente accessibile a turisti, escursionisti e amanti della montagna uno dei luoghi simbolo del Gran Sasso, ancora pienamente dominato dalla neve.