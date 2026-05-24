L’Europa alla conquista dello Spazio: i successi e il futuro del programma Prodex

Il recente e spettacolare lancio della missione norvegese 4DSpace-Daedalus, avvenuto nel Nord dell’Europa, rappresenta l’ennesimo straordinario trionfo sostenuto da Prodex, un ambizioso programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che offre ai più qualificati istituti di ricerca l’opportunità di partecipare da protagonisti alle principali attività e missioni scientifiche del nostro continente. Questo progetto fondamentale garantisce alle nazioni europee la possibilità di accrescere e consolidare il proprio prezioso know-how scientifico, forgiando al contempo solide cooperazioni industriali e istituzionali di altissimo livello. Attraverso questa sinergia strategica, i Paesi membri riescono a incrementare nettamente la loro competitività globale nel complesso e affascinante dominio spaziale, confermando l’Europa come un attore di primissimo piano nell’esplorazione dell’universo e nella comprensione dei fenomeni cosmici che circondano il nostro pianeta.

Un motore per la scienza e l’industria

Il successo del programma è testimoniato dall’entità degli investimenti e dalle parole dei suoi vertici. “L’ESA gestisce attualmente oltre 400 contratti con istituti e industrie all’interno di Prodex, il Programma per lo sviluppo di esperimenti scientifici. Prodex supporta lo sviluppo industriale di strumenti scientifici ed esperimenti altamente sofisticati nei settori della scienza, dell’osservazione della Terra e della microgravità per missioni scientifiche dell’ESA come Smile, Plato, Comet Interceptor, Envision, LISA, Exomars, NewAthena, Arrakihs e missioni non ESA come CLPS, Solar-C e Polar-2. Stiamo anche sviluppando strumentazione ed esperimenti per la Stazione Spaziale Internazionale“, ha dichiarato il capo dell’Ufficio Prodex dell’ESA, Michel Lazerges. Un impegno che ha convinto 17 Stati membri dell’ESA, durante il Consiglio Ministeriale del 2025, a stanziare un totale di 327,52 milioni di euro per questo programma opzionale, registrando un massiccio aumento del 38 percento rispetto agli impegni presi nella precedente ministeriale del 2022.

A caccia di tempeste solari e comete

Prodex funge da vero e proprio trampolino di lancio per lo sviluppo di strumentazione all’avanguardia. La già citata missione 4DSpace-Daedalus (ICI-5b), coordinata dall’Università di Oslo e cofinanziata dal programma, ha visto il lancio di un razzo sonda norvegese lungo 12 metri l’11 marzo scorso. Partito dal centro spaziale di Andøya direttamente verso una sottotempesta aurorale, il vettore ha raccolto una miniera di dati preziosi sulla turbolenza nel plasma altamente carico e nella parte neutra dell’alta atmosfera. Queste informazioni saranno fondamentali per la ricerca sulla meteorologia spaziale e per comprendere i processi di trasferimento di energia all’interno dell’alta atmosfera polare. Sul fronte dell’esplorazione del cosmo profondo, la Polonia e l’Estonia stanno dando un contributo essenziale alla missione Comet Interceptor. Lo strumento DFP-B2, sviluppato dal Centro di Ricerche Spaziali dell’Accademia Polacca delle Scienze, e lo strumento OPIC dell’Università di Tartu sono i primi 2 apparati in via di consegna al contraente principale. Entro quest’anno seguiranno ulteriori strumenti per la stessa sonda, realizzati in Svizzera, Belgio e Polonia, tra cui MANiaC, CoCa, RMA e DFP-A.

Dalle nubi di Venere a un traguardo storico

Il raggio d’azione di Prodex si estende anche allo studio del nostro sistema solare più vicino. Il Belgio vanta una partecipazione massiccia nella missione Envision dell’ESA con ben 16 contratti per lo sviluppo dello spettrometro a infrarossi VenSpec-H, progettato per analizzare nel dettaglio la complessa composizione atmosferica del pianeta Venere. Parallelamente, la missione Smile dell’ESA, lanciata il 19 maggio 2026, si avvale di numerosi strumenti sviluppati proprio con il supporto del programma per migliorare la nostra comprensione del meteo spaziale. Tutto questo fermento scientifico culmina in un appuntamento importante: fondato nel 1986, Prodex compie 40 anni quest’anno. Per celebrare lo storico traguardo, la Svizzera ospiterà un evento di 3 giorni che riunirà circa 200 partecipanti. Saranno presenti delegazioni e rappresentanti di tutti gli Stati aderenti, un vasto gruppo che comprende Austria, Belgio, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania e Slovenia.