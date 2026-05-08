L’Inferno di Dante e la fisica dei crateri: la caduta di Lucifero come un impatto cosmico

La caduta di Lucifero descritta da Dante Alighieri nella Divina Commedia può essere riletta oggi come un evento teologico e insieme come una precisa dinamica di impatto cosmico. Uno studio recente, guidato dal ricercatore Timothy Burbery della Marshall University e presentato durante l’ultima assemblea generale dell’Unione Europea di Geoscienze a Vienna, ha evidenziato parallelismi sorprendenti tra la struttura dell’Inferno e i crateri prodotti da meteoriti. Nella narrazione dantesca, la Terra si ritrae inorridita al contatto con l’angelo ribelle, scavando una voragine profonda fino al centro del pianeta e dando origine alla montagna del Purgatorio agli antipodi. Questa rappresentazione letteraria evoca con straordinaria precisione i fenomeni geofisici legati a collisioni celesti di proporzioni monumentali, simili a quelle che hanno segnato la storia evolutiva del nostro mondo milioni di anni fa. La ricerca suggerisce che la visione del poeta possa riflettere una comprensione intuitiva delle leggi naturali e della gravità terrestre.

Dalla teologia alla geofisica planetaria

Burbery propone di guardare alla figura di Satana come a un corpo celeste oblungo, paragonabile per dimensioni e massa al misterioso oggetto interstellare Oumuamua. Un simile proiettile, entrando nell’atmosfera terrestre senza vaporizzarsi completamente, avrebbe la forza necessaria per penetrare la crosta e fermarsi nel nucleo del pianeta. In questa prospettiva, la descrizione dei 9 cerchi infernali smette di essere esclusivamente una costruzione simbolica legata alla classificazione dei peccati per diventare una trascrizione della morfologia dei bacini da impatto multi-anello. Questi crateri, caratterizzati da terrazzamenti concentrici e degradanti verso l’interno, sono visibili su numerosi corpi del sistema solare, inclusi la Luna e Venere, e presentano geometrie che ricalcano le divisioni strutturali immaginate dal Sommo Poeta nel quattordicesimo secolo.

L’eredità scientifica di una visione poetica

Il confronto con l’impatto di Chicxulub, responsabile dell’estinzione dei dinosauri, serve a sottolineare l’energia devastante sprigionata in una collisione di tale portata. Sebbene i parallelismi tracciati dallo studio non abbiano una validità scientifica oggettiva nel senso sperimentale del termine, essi dimostrano come le intuizioni di Dante abbiano saputo immaginare una fisica estremamente realistica. L’opera dantesca ha saputo offrire, con secoli di anticipo, spunti di riflessione sulle dinamiche celesti e sulla distribuzione della materia. La capacità di visualizzare un vuoto strutturato e la conseguente espulsione di materia verso il lato opposto del globo anticipa i moderni modelli di simulazione astronomica, confermando la potenza della letteratura nel prefigurare scenari che la scienza avrebbe poi codificato con strumenti rigorosi.