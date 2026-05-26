“L’innalzamento delle acque minaccia New Orleans, superato il punto di non ritorno”: l’analisi

L’innalzamento delle acque a New Orleans è livelli preoccupanti e serve un piano per rilocare i residenti ora, così da evitare il caos. È quanto emerge da un’analisi di Nature Sustainability, riportata da CNN, secondo la quale la città della Louisiana potrebbe essere inghiottita dal mare già entro la fine di questo secolo. New Orleans è situata in un bacino a forma di coppa, posizionata tra il fiume Mississippi a sud e il Lago Pontchartrain, e parti significative della città, comprese aree densamente popolate, si trovano sotto il livello del mare. La città è circondata da paludi o zone umide che fanno da cuscinetto naturale per proteggerla dalle mareggiate, dagli uragani e dall’erosione. Tuttavia questa protezione sta progressivamente scomparendo a causa dell’intervento umano per scavare canali soprattutto per l’industria petrolifera.

“Si è passato il punto di non ritorno e New Orleans rischia di essere inondata dalle acque del Golfo del Messico entro la fine di questo secolo“, afferma Nature Sustainability, esortando la città a sviluppare strategie di rilocazione. Nel 2005, la città fu devastata dall’uragano Katrina, un disastro in cui persero la vita circa 1.400 persone. Attualmente, il 99% dei residenti vive in area sotto alto rischio di inondazioni.