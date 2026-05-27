L’ondata di caldo in Europa vista dai satelliti: Sentinel-3 cattura le temperature diurne della superficie terrestre

L’Europa è nel pieno di un’intensa ondata di calore, con temperature record per il mese di maggio in molti Paesi, che fanno sembrare di essere in piena estate piuttosto che a fine primavera. Nel Regno Unito, questa settimana è stata registrata una temperatura di +35°C, 2°C in più rispetto al precedente record nazionale per questo mese, mentre anche in Irlanda la temperatura ha superato di oltre 1°C il suo record per maggio. Il servizio meteorologico ungherese, HungaroMet, ha annunciato lunedì 25 maggio che a Budapest è stato raggiunto un nuovo record di temperatura di +32,2°C. Anche nell’Europa meridionale e centrale, Italia, Spagna, Germania e Svizzera hanno registrato temperature insolitamente elevate.

L’ondata di calore si riflette in questa immagine satellitare, che mostra le temperature diurne della superficie terrestre. Durante l’estate, le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più alte della temperatura dell’aria, poiché superfici come rocce e suolo trattengono il calore. Nell’immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell’Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull’Italia, in corrispondenza della Pianura Padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La missione Sentinel-3

L’immagine, diffusa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stata catturata dalla missione Copernicus Sentinel-3 martedì 26 maggio. Il radiometro di Sentinel-3 raccoglie dati su terra e mare. Su scala continentale, è in grado di monitorare le temperature superficiali del suolo e può essere utilizzato per monitorare gli incendi boschivi, mappare l’utilizzo del territorio e lo stato della vegetazione, nonché misurare il livello di fiumi e laghi.