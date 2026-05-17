Maggio gelido in Umbria: le temperature sfiorano lo zero nella notte

Nonostante il calendario segni ormai la seconda metà di maggio, l’Umbria si è svegliata con condizioni meteo quasi invernali. Nella notte tra sabato e domenica le temperature hanno infatti sfiorato lo zero in diverse aree della regione, soprattutto lungo la dorsale appenninica. A registrare i valori più bassi sono stati i sensori della rete idrogeologica monitorata dalla Protezione civile regionale. Sul Monte Cucco la colonnina di mercurio è scesa fino a 0,9°C, mentre a Castelluccio di Norcia si sono toccati +1,2°C. Temperature particolarmente rigide anche a Cascia, con +3,9°C, e a Todi, dove si sono registrati appena +2,1°C. Con il sorgere del sole la situazione è progressivamente migliorata, grazie al cielo sereno che sta interessando l’intero territorio umbro. Secondo le previsioni meteo pubblicate dalla Protezione civile dell’Umbria, nella giornata di oggi le temperature massime sono attese in sensibile aumento, per poi mantenersi stabili nel corso dei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.