Maggio Museale 2026: un’immersione nella cultura alla Sapienza di Roma durante la notte europea dei musei

Il 23 maggio 2026, la Sapienza Università di Roma apre le porte ai visitatori per un appuntamento imperdibile nell’ambito della Notte Europea dei Musei. L’evento, promosso dal Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC), offre una vasta gamma di attività culturali che vanno dalle visite guidate alle mostre, fino a coinvolgenti laboratori ludico-didattici e performance musicali. L’ingresso è gratuito e l’accesso è libero dalle 15.00 fino a mezzanotte, un’opportunità da non perdere per chi ama la cultura e la storia. Il Maggio Museale torna anche quest’anno con una nuova edizione che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente.

In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, la Sapienza Università di Roma celebra la cultura con un’offerta variegata e adatta a tutte le età. Questo evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori, è un’occasione unica per scoprire il patrimonio storico e culturale custodito nell’università più grande d’Italia.

A partire dalle 15.00 fino alle 24.00, il Polo Museale – Sapienza Cultura mette in campo numerosi eventi pensati per tutti i gusti. “L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma della Notte Europea dei Musei, un evento che da anni promuove l’accesso gratuito a musei e istituzioni culturali in tutta Europa. L’edizione 2026 promette di essere particolarmente speciale”, afferma il Polo Museale – Sapienza Cultura.

Un’offerta culturale a 360°

L’evento non si limita solo a visite ai musei, ma include una serie di mostre temporanee e permanenti che permetteranno ai visitatori di immergersi nella storia e nella cultura universitaria. A ciò si aggiungono laboratori didattici che, in particolare per i più giovani, offrono un’occasione ludica per imparare divertendosi. Inoltre, la musica avrà un ruolo centrale, con performance dal vivo che arricchiranno ulteriormente l’atmosfera unica dell’evento. Ogni angolo della Sapienza Università di Roma sarà animato da iniziative pensate per far conoscere meglio la cultura e la storia che rendono l’università un centro di eccellenza non solo accademica, ma anche culturale.

Un’occasione di accesso gratuito alla cultura

L’ingresso all’evento è gratuito, un’opportunità rara che permette a tutti di accedere a uno dei patrimoni culturali più ricchi d’Italia, senza costi aggiuntivi. Le porte si apriranno dalle 15.00 fino a mezzanotte, dando così ai partecipanti tutto il tempo di esplorare i vari eventi e attività proposti, senza fretta.

“La Notte Europea dei Musei è un appuntamento che ogni anno ci permette di valorizzare la nostra offerta culturale e di renderla accessibile a tutti, dal pubblico locale a quello internazionale. È una giornata che raccoglie in sé il meglio della Sapienza Università di Roma, e quest’anno promette davvero di stupire”, ha dichiarato il team del Polo Museale – Sapienza Cultura.

Dove e come partecipare

Il Maggio Museale si svolgerà all’interno della Città Universitaria della Sapienza, facilmente raggiungibile grazie alla posizione centrale di Roma. Gli accessi principali sono situati in Piazzale Aldo Moro, 5 e Viale dell’Università, 38. Tutti coloro che si avvicineranno a questa storica università avranno la possibilità di fruire di un evento che offre non solo cultura, ma anche un’occasione di svago e arricchimento personale.

Per maggiori dettagli e informazioni sulle attività in programma, è possibile consultare il sito ufficiale del Polo Museale – Sapienza Cultura, dove sarà disponibile una panoramica completa sugli orari e gli eventi specifici. Il sito web è raggiungibile al seguente link: pmsc.web.uniroma1.it.