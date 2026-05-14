Maltempo a Milano, diluvio e freddo: il termometro crolla a +10°C

Maltempo a Milano con pioggia battente e temperature decisamente basse per il periodo. Nel capoluogo lombardo, il clima primaverile lascia spazio a una giornata dal sapore quasi autunnale, segnata da diluvio e freddo fuori stagione. A rendere la situazione particolarmente significativa è il dato della temperatura: appena +10°C, un valore che sorprende ancora di più perché registrato a metà maggio, quando ci si aspetterebbero condizioni più miti e stabili. La città si ritrova così alle prese con un quadro meteorologico particolarmente pesante. Il diluvio a Milano domina la giornata, trasformando il maltempo nella notizia principale per residenti, pendolari e cittadini costretti a spostarsi tra strade bagnate, cielo coperto e aria insolitamente fredda.

Il dato a Milano diventa il simbolo di una fase meteo anomala, capace di riportare cappotti, ombrelli e abbigliamento pesante al centro della quotidianità, nonostante il calendario indichi ormai la piena primavera.

Freddo fuori stagione: il dato che colpisce i milanesi

Il punto più rilevante resta proprio la temperatura. Soli +10°C nel mese di maggio rappresentano un elemento di forte impatto, soprattutto in una città abituata in questo periodo a giornate più luminose e temperature più vicine alla stagione estiva. Non si tratta soltanto di pioggia intensa, ma di un peggioramento accompagnato da un calo termico netto e sorprendente. Il maltempo a Milano conferma così una giornata segnata da condizioni lontane dall’immaginario primaverile. In città domina una sensazione di freddo e instabilità, con il diluvio a fare da sfondo a una giornata che resterà impressa soprattutto per quel numero: +10°C, un valore sorprendente per metà maggio.

Nel quartiere di Lambrate, la situazione è apparsa persino più rigida, con la temperatura scesa fino a +9°C. Un valore ancora più significativo, che rafforza la percezione di una giornata dal carattere pienamente autunnale più che primaverile. Il dato registrato conferma quanto il calo termico sia stato marcato e diffuso, rendendo il freddo fuori stagione uno degli elementi più evidenti di questa fase di maltempo. La combinazione tra pioggia battente, cielo chiuso e temperature così basse ha accentuato il disagio percepito, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando in condizioni normali Milano dovrebbe beneficiare di un clima ben più mite.

Una giornata, dunque, che conferma il carattere anomalo di questa metà maggio milanese: non solo pioggia intensa, ma anche valori termici decisamente inferiori alla media del periodo, capaci di trasformare la primavera in una parentesi dal sapore quasi invernale.

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