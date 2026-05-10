Maltempo Abruzzo, Campo Imperatore isolato da muri di neve alti 6 metri: si lavora sull’ultimo tratto di strada

Si sta lavorando senza sosta per riaprire l’ultimissimo tratto di strada che sale al piazzale di Campo Imperatore, nel cuore del Gran Sasso, dove la stagione invernale 2025-2026 ha letteralmente scaricato nevicate eccezionali. Mentre le turbine avanzano lentamente sulla S.S. 17 bis, ai lati della sede stradale si sono formati impressionanti muri di neve alti anche 5-6 metri, che trasformano la carreggiata in un vero corridoio bianco d’alta quota. Negli ultimi mesi, infatti, il Gran Sasso è stato più volte colpito da irruzioni fredde capaci di scaricare al suolo decine e decine di centimetri di neve in poche ore, con episodi da oltre 1 metro di neve fresca in 24 ore proprio nell’area di Campo Imperatore. A queste copiose nevicate va aggiunta l’azione del forte vento, che ha letteralmente ‘spostato’ la neve dai versanti più esposti accumulandola lungo la sede stradale, dove il manto si è via via compattato fino a formare vere e proprie muri alti diversi metri.

C’è da aggiungere, inoltre, che in quota le temperature sono sempre rimaste piuttosto basse tanto da preservare a lungo questi accumuli, consentendo di realizzare sicuramente un paesaggio spettacolare ma anche e soprattutto delicata la fase di riapertura della strada verso il piazzale.

La progressiva riapertura parziale della SR 17 bis è stata possibile solo dopo giorni di lavoro dei mezzi spazzaneve e soprattutto delle turbine, chiamate a ‘polverizzare’ tonnellate di neve lungo il tracciato. La Provincia de L’Aquila ha autorizzato il transito con ordinanze specifiche, tenendo conto anche dei bollettini valanghe e delle verifiche di stabilità dei versanti che dominano la sede stradale.

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