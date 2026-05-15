Maltempo Abruzzo, danni per 47 milioni alle strade provinciali del Teramano

La Provincia di Teramo ha completato il caricamento sul portale della Protezione Civile delle 165 schede relative agli interventi di somma urgenza necessari dopo le piogge torrenziali di inizio aprile. Per il ripristino e il consolidamento della rete viaria e delle strutture scolastiche, la richiesta di finanziamento ammonta complessivamente a 46,9 milioni di euro. I danni più gravi riguardano le pertinenze stradali e il dissesto dei versanti, in un territorio già fragile. Ad oggi, l’Ente ha già anticipato oltre 400mila euro di fondi propri per le prime emergenze. Tra le situazioni più critiche si segnalano numerosi tratti a Valle Castellana, la SP56 della Civita, la SP30 tra Silvi e Atri, e i collegamenti montani verso Pietracamela, Castelli e Bosco Martese.

“La nostra rete di collegamento tra le vallate è decisamente deteriorata“, ha dichiarato il Presidente Camillo D’Angelo, sottolineando che i tempi di sistemazione non saranno brevi. D’Angelo ha espresso solidarietà alle province di Chieti e Pescara, rivolgendo poi un appello al Commissario per l’emergenza, il Presidente Marco Marsilio: “confidiamo in un aiuto finanziario concreto per far fronte a questo pesante fronte emergenziale e garantire la sicurezza della circolazione”.