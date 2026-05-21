Maltempo Abruzzo, disponibili i primi 15 milioni di euro per interventi urgenti

Si è svolta questa mattina, all’Aquila, una riunione operativa per affrontare l’emergenza maltempo legata agli eventi di febbraio e marzo, alla quale hanno partecipato il Presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, il direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, e il capo di Gabinetto, Stefano Cianciotta. L’incontro si è rivelato utile per definire le strategie successive alla nomina del Presidente Marsilio a Commissario per l’emergenza, con l’obiettivo di individuare con chiarezza i soggetti attuatori e accelerare l’avvio delle attività necessarie per fronteggiare la situazione.

Per la prima fase degli interventi urgenti sono al momento disponibili 15 milioni di euro. Le risorse serviranno anche a garantire il pagamento dei contributi di autonoma sistemazione alle famiglie evacuate durante i giorni del maltempo, oltre al rimborso delle spese sostenute da privati e aziende per i danni subiti.

L’Agenzia regionale di Protezione Civile è stata individuata come soggetto responsabile del coordinamento delle attività, che faranno capo a Maurizio Scelli. In questo quadro, la Protezione Civile e gli uffici per la ricostruzione saranno chiamati a mettere in campo competenze già consolidate e sperimentate in precedenti situazioni emergenziali. “Come è accaduto in passato, possiamo contare su strutture e professionalità che hanno già dimostrato la loro capacità di affrontare emergenze complesse – ha sottolineato il Presidente Marsilio -. Procederemo con tutti gli interventi necessari previsti dal primo piano operativo. Sul versante attuativo stiamo valutando di avvalerci di Sogesid, società che fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, come supporto amministrativo per i diversi Enti, soprattutto quei Comuni medio-piccoli che non hanno”.