Maltempo Abruzzo, stima danni per 130 milioni di euro nel Chietino

Ammonta a 130 milioni di euro il fabbisogno della Provincia di Chieti per finanziare i 396 interventi necessari per riparare i danni provocati dal maltempo dello scorso aprile. È quanto emerso dalla relazione illustrata dalla dirigente del settore Paola Campitelli. Al momento i tratti stradali ancora chiusi sono 12 mentre quelle percorribili con limitazioni sono 73. Gli interventi di somma urgenza effettuati per fronteggiare le principali situazioni di pericolo sulle strade hanno avuto un costo di 1.415.860,37 euro. Dei 396 interventi censiti, 137 sono con priorità alta, 151 con priorità media e 108 con priorità bassa. Per il Distretto 1 Chietino-ortonese sono stimati 14.116.000 euro, per il Distretto 2 Maiella orientale 18.415.000 euro, per il Distretto 3 basso Sangro) 4.587.000 euro, per il Distretto 4 alto Sangro 8.985.600 euro, per il Distretto 5 basso Vastese 25.224.000 euro, per il Distretto 6 alto Vastese 48.790.400 euro, per la Via Verde 10.240.000 euro.

“Nonostante le enormi difficoltà e le limitate risorse a disposizione delle Province, siamo riusciti ad attivare tempestivamente gli interventi di somma urgenza indispensabili a contenere i rischi e a ridurre i disagi. Adesso però – dice il Presidente della Provincia, Francesco Menna – serve una risposta concreta e rapida da parte del Governo e della Regione Abruzzo. La Provincia da sola non può sostenere un impegno economico di questa portata. Occorrono risorse straordinarie per mettere in sicurezza il territorio, ripristinare le infrastrutture danneggiate e prevenire ulteriori criticità idrogeologiche. La tutela delle aree interne e della viabilità provinciale deve diventare una priorità nazionale, perché senza strade sicure si indeboliscono comunità, imprese, turismo e servizi essenziali“.