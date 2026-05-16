Maltempo Abruzzo, torna la neve sul Gran Sasso e sulla Maiella: ciclone Gisela porta freddo, temporali e temperature sottozero fino a -4,6°C in piena primavera | VIDEO

Il passaggio del ciclone Gisela sull’Italia continua a lasciare il segno, e nelle ultime ore anche l’Abruzzo torna a fare i conti con un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Piogge diffuse, rovesci anche a carattere temporalesco e un sensibile calo delle temperature hanno accompagnato l’ingresso del ciclone, già durante le ore notturne. L’aria fredda al seguito del sistema ciclonico ha favorito un ritorno della neve sui rilievi appenninici, con fiocchi che hanno imbiancato le cime oltre i 1500 metri.

Il Gran Sasso e la Maiella si sono risvegliati sotto un ‘fresco’ manto bianco, in un contesto decisamente insolito per il periodo primaverile avanzato. Località simbolo delle montagne abruzzesi come Campo Imperatore, Campo Felice e la Majelletta si presentano nuovamente in veste invernale, con paesaggi che ricordano pienamente i mesi più freddi.

Le temperature confermano la portata dell’irruzione fredda: a Campo Imperatore la minima è scesa fino a -3°C, mentre sul Rifugio Duca degli Abruzzi, a quote più elevate, il termometro ha toccato i -4.6°C. Valori sottozero o prossimi allo zero anche a Campo Felice e sulla Majelletta, dove si sono registrate temperature comprese tra -1 e 0°C. Un quadro termico che evidenzia un’anomalia significativa rispetto alle medie stagionali.

L’instabilità persiste anche in queste ore, con rovesci sparsi e temporali che continuano a interessare diverse aree della regione, accompagnati da venti sostenuti e da un clima decisamente più autunnale che primaverile.

Maltempo Abruzzo, torna la neve sulla Majelletta

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