Maltempo Abruzzo, tragedia sfiorata nel Chietino: albero cade e centra un trattore a Rocca San Giovanni

Incidente, nel pomeriggio, a causa del maltempo in contrada Vallevò, a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, dove un albero abbattuto dal forte vento è caduto sulla statale 16 Adriatica, trascinando con sé anche un palo della pubblica illuminazione. La pianta è finita su un trattore in transito, cadendo a metà del mezzo agricolo, davanti al sedile del conducente che si è salvato per miracolo, rimanendo illeso. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri di Ortona e personale tecnico per la messa in sicurezza dell’area. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato. Danni alla pubblica illuminazione. “Fortunatamente nessun problema per le persone“, ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco Fabio Caravaggio.

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