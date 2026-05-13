Maltempo, acqua alta a Venezia: dopo 3 mesi stasera si risolleva il MOSE

Torna l’emergenza acqua alta a Venezia dopo quasi 3 mesi di relativa stabilità. Per la serata è stato disposto il sollevamento del sistema di difesa del MOSE in tutte e quattro le bocche di porto della laguna. Secondo le previsioni del Centro Maree del Comune di Venezia, il picco di marea è atteso alle 21:25 con una quota massima di 105 cm sul medio mare. Le operazioni di chiusura delle paratoie inizieranno già dalle 19:30. Le condizioni meteorologiche e marine risultano favorevoli al fenomeno dell’acqua alta, con livelli che potrebbero raggiungere fino a 115 cm e persistere fino alla serata di venerdì 15 maggio.

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