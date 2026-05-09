Maltempo Algeria, incredibile nebbia fitta tra Mostaganem e Orano: visibilità in ginocchio | FOTO

Una nebbia insolitamente fitta e persistente sta avvolgendo in queste ore il centro di Mostaganem, in Algeria, estendendosi anche verso l’area urbana di Orano e lungo le principali strade costiere. La combinazione tra aria molto umida, piogge deboli ma continue e vento quasi assente hanno creato le condizioni ideali per la formazione di banchi di nebbia compatti, capaci di ridurre drasticamente la visibilità, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata.

Per un contesto meteorologico come quello algerino, abituato per gran parte dell’anno a cieli tersi o, tutt’al più, a fenomeni temporaleschi, un episodio del genere spicca per la sua entità. Sui settori costieri settentrionali, appunto tra Mostaganem e Orano, la nebbia potrebbe comunque presentarsi durante i mesi più ‘freddi’, ma resta un fenomeno tendenzialmente episodico, non paragonabile per frequenza a quello tipico delle pianure italiane e/o europee.

Le conseguenze più dirette si registrano sulla circolazione stradale, con gli automobilisti costretti a procedere a velocità ridotta e a fare largo uso dei fari antinebbia, mentre i tempi di percorrenza sulle arterie più trafficate aumentano sensibilmente. Localmente si segnalano difficoltà per il traffico urbano e il trasporto pubblico, specie durante le prime luci dell’alba, quando la nebbia tende a essere più compatta.

Dal punto di vista meteo, si tratta di un classico caso di nebbia da avvezione, un fenomeno che si manifesta quando una massa d’aria calda e umida scorre orizzontalmente (avvezione) sopra una superficie più fredda, come mare o terra, raffreddandosi dal basso fino alla condensazione.

Visto che nel corso delle prossime ore la nebbia potrebbe ancora insistere a tratti tra Mostaganem e Orano, la Protezione Civile invita alla prudenza alla guida.