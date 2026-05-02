Maltempo Algeria, violento temporale trasforma le strade in fiumi: auto trascinate e quartieri sommersi a Bordj Bou Arreridj | VIDEO

Un forte temporale ha colpito Bordj Bou Arreridj, nella parte est dell’Algeria, trasformando strade e quartieri in veri e propri fiumi di fango in pochi minuti. Le auto sono rimaste bloccate, i negozi sono stati allagati, e molte famiglie hanno dovuto lasciare le loro case. Le immagini parlano da sole: veicoli trascinati via dalla furia dell’acqua, interi quartieri sommersi. In alcune zone, l’acqua è arrivata fino ai marciapiedi entrando anche nelle abitazioni. La Protezione Civile è intervenuta immediatamente, salvando decine di persone rimaste intrappolate, inclusi alcuni bloccati all’interno di un impianto sportivo. Le operazioni sono proseguite per ore: si è proceduto al pompaggio dell’acqua, alla riapertura delle strade e alla conta dei danni.

Non è la prima volta che accade. Negli ultimi anni episodi simili si sono verificati più volte, complici i diversi corsi d’acqua presenti sul territorio. E ogni volta ci si chiede: la città è davvero pronta a fronteggiare piogge così violente? Le autorità hanno promesso nuovi interventi. Ma intanto ci sono case distrutte, attività commerciali in difficoltà, e una comunità che deve di nuovo fare i conti con l’acqua.

E mentre il maltempo continua a colpire diverse regioni dell’Algeria, cresce la preoccupazione. Gli eventi estremi sono sempre più intensi. E anche più frequenti.