Maltempo, alluvione a Bungku Tengah: piogge torrenziali sommergono Morowali | VIDEO

Bungku Tengah, nel Morowali Regency, provincia di Central Sulawesi, è stata colpita da una grave alluvione a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona il 24 maggio 2026. Le precipitazioni incessanti hanno provocato l’innalzamento rapido dei fiumi locali, mettendo a rischio la vita dei residenti e causando ingenti danni alle infrastrutture e alle abitazioni. Le autorità locali hanno dichiarato che la situazione è diventata critica già nelle prime ore del mattino, con molti villaggi completamente sommersi dall’acqua. I residenti sono stati costretti a lasciare le loro case in fretta, cercando rifugio in zone più elevate. Le strade principali sono state rese impraticabili, complicando le operazioni di soccorso. Secondo le prime stime, diverse abitazioni sono state danneggiate o distrutte, e interi quartieri risultano ancora isolati.

Previsioni meteo e rischio continuo

Le previsioni meteorologiche indicano che le piogge torrenziali potrebbero continuare nei prossimi giorni, aumentando il rischio di ulteriori inondazioni e smottamenti. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in allerta e a seguire le indicazioni di sicurezza. La gestione dell’emergenza rimane una sfida complessa, vista la vastità dell’area colpita e la rapidità con cui l’acqua ha invaso le strade e le abitazioni.

La comunità locale si trova ora ad affrontare una situazione di estrema difficoltà, con necessità immediate di cibo, acqua potabile e riparo. Le organizzazioni locali e i volontari stanno cercando di coordinare gli aiuti per garantire un supporto rapido ed efficace. La tragedia ha messo in evidenza la vulnerabilità della regione alle piogge estreme e l’importanza di sistemi di prevenzione e intervento più efficienti.