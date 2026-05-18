Maltempo, alluvione in Bulgaria: Burgas sommersa, case allagate e strade trasformate in fiumi | VIDEO

Un violento nubifragio ha colpito oggi il quartiere Lozovo di Burgas, provocando allagamenti diffusi e gravi disagi alla popolazione. In poche ore, le forti precipitazioni hanno trasformato strade e cortili in veri e propri corsi d’acqua, con immagini che mostrano le aree urbane letteralmente sommerse dall’acqua. Tutto ciò dopo un simile episodio avvenuto poco meno di 24 ore fa. La situazione è rapidamente peggiorata dopo il passaggio della linea temporalesca: decine di abitazioni sono state invase dall’acqua, mentre in diversi seminterrati il livello ha raggiunto anche i 40 centimetri. Particolarmente colpite sono state anche zone più alte del quartiere, dove solitamente non si registrano episodi alluvionali, segno di un evento meteo eccezionale e di un sistema di drenaggio sicuramente da rivedere.

Le richieste di soccorso non si sono fatte attendere. Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto in seguito a numerose chiamate al numero di emergenza, lavorando senza sosta per gestire le criticità e assistere i residenti. Nelle ore successive all’evento, le autorità hanno attivato anche un monitoraggio dall’alto tramite i droni, per valutare con precisione l’estensione dei danni e pianificare gli interventi di bonifica.

Oltre, però, all’intensità delle precipitazioni, emergono interrogativi sulle cause strutturali dell’alluvione. Secondo diversi residenti, l’acqua non è arrivata solo dall’alto, ma si è riversata lateralmente dai campi circostanti con una forza insolita, ‘a ondate, come un fiume in piena’, formatosi in meno di mezz’ora. Tra le possibili cause viene indicato un vecchio canale ormai interrato, che non riesce più a garantire il corretto deflusso delle acque piovane.

A peggiorare la situazione, anche alcune recenti modifiche urbanistiche: i cordoli stradali, abbassati dopo lavori di asfaltatura, avrebbero facilitato l’ingresso diretto dell’acqua nei cortili e nelle abitazioni. Emblematico il caso di via Ruzha, un tempo sede di un naturale canale di scolo, che durante il nubifragio si è trasformata in un fiume impetuoso.