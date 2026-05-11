Maltempo Alto Adige, i Santi di Ghiaccio portano neve e freddo

I Santi di Ghiaccio sono arrivati puntali in Alto Adige, portando neve in quota e un brusco abbassamento delle temperature. Secondo un’antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca, l’11 maggio, San Mamerto, dà l’inizio a un colpo di coda dell’inverno. Fino al 15 maggio seguono gli altri Santi di Ghiaccio, San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin spiega che un abbassamento delle temperature a maggio è nella norma e statisticamente non può essere legato a queste date.

In queste ore, una perturbazione gelida sta attraversando l’Alto Adige, accompagnata da temporali e nevicate che hanno raggiunto i 1.800 metri di quota. Il calo delle temperature è stato repentino: a Bolzano il termometro è sceso in pochi minuti da +21 a +16°C. Ancora più marcato il freddo nelle località montane: a San Valentino alla Muta si sono registrati +4°C, mentre a Solda la temperatura pomeridiana è crollata fino a +1°C.

Per quanto concerne la viabilità, restano chiusi i passi Stelvio, Rombo e Stalle. Quest’ultimi due, meteo permettendo, dovrebbero riaprire mercoledì: se confermata, si tratterebbe di una riapertura a tempi di record dopo il lungo periodo invernale.

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