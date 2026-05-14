Maltempo Alto Adige, richiuso per neve il Passo Rombo riaperto da un giorno dopo l’inverno

Ieri la suggestiva strada panoramica di Passo Rombo, che collega Merano con il Tirolo austriaco, è stata riaperta in anticipo sugli anni passati, dopo un inverno particolarmente avaro di neve. Oggi, invece, è stata nuovamente chiusa, proprio a causa di una fitta nevicata in quota. Mai la strada che porta al valico a 2.474 metri di quota aveva terminato la chiusura invernale prima. Nei mesi scorsi era caduta poca neve e la ‘pulizie di primavera’ sono di conseguenza risultate poco impegnative. Nel 2024, per esempio, le pale meccaniche e le frese avevano dovuto rimuovere in alcuni punti fino a dieci metri di neve e la strada fu riaperta solo il 14 giugno.

Quest’anno, invece, il colpo di coda dell’inverno è arrivato solo ora. La Timmelsjoch Hochalpenstrasse, la società che gestisce la famosa strada di alta montagna, è comunque fiduciosa di poter dare il nuovo via libera già domani.

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