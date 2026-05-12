Maltempo Balcani, tempesta incredibile in Bulgaria: grandine gigante e vento fortissimo devastano Gabrovo e Chitakovtsi. In azione gli spazzaneve | VIDEO

Nelle ultime ore la regione di Gabrovo, in Bulgaria, è stata colpita da una forte tempesta caratterizzata da una violenta grandinata e forti raffiche di vento, che in diverse zone ha causato gravi danni alle infrastrutture e alla vegetazione. In particolare, nella zona di Chitakovtsi e lungo la diramazione stradale per il villaggio di Armenite, il vento, in combinazione con la grandinata eccezionale, ha provocato la caduta di alberi e locali difficoltà alla circolazione, con rami e detriti segnalati sulla carreggiata in alcuni tratti.

Secondo le prime informazioni, la grandine di grosse dimensioni è stata di breve durata ma sufficientemente intensa da causare danni a cortili, colture agricole e tetti. Le raffiche di vento hanno raggiunto valori di una vera e propria tempesta, con improvvisi e bruschi rinforzi che hanno favorito lo sradicamento degli alberi più deboli o malati lungo le strade secondarie della zona.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali e dettagliate sui danni specifici a Chitakovtsi, ma secondo la statistica nella regione di Gabrovo situazioni di questo tipo vengono di solito trattate come eventi di routine dalle squadre dei vigili del fuoco, che liberano la strada e ripristinano la transitabilità in tempi relativamente brevi.