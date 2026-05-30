Maltempo Belgio, violenti temporali sulla Bassa Sambre: strade allagate e traffico in tilt | VIDEO

Situazione critica nella Bassa Sambre, in Belgio, dove temporali autorigeneranti stanno provocando allagamenti diffusi e gravi disagi alla circolazione. Alcune delle più importanti arterie risultano completamente allagate, con automobilisti bloccati in attesa dei soccorsi. La R3 è impraticabile in diversi tratti. Gli accumuli pluviometrici hanno superato localmente i 100 mm tra il nord di Charleroi e l’ovest di Nivelles, a causa della persistenza dei nuclei temporaleschi sulla stessa area.

Nel frattempo, una nuova linea di temporali si sta sviluppando tra Tournai e Lessines e mostra segnali di intensificazione, rendendo la situazione in evoluzione e da monitorare con attenzione nelle prossime ore.

Il Belgio è caratterizzato da un clima oceanico temperato, generalmente mite e umido, ma durante la stagione estiva può essere interessato da episodi temporaleschi anche intensi quando masse d’aria calda e ricche di umidità interagiscono con infiltrazioni fresche in quota.

L’episodio odierno si è distinto soprattutto per la persistenza delle precipitazioni sulla stessa area. Più che la semplice intensità del temporale, a destare preoccupazione è infatti la capacità delle celle di rigenerarsi continuamente e di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi relativamente brevi.

In situazioni di questo tipo, i temporali possono assumere caratteristiche autorigeneranti, mantenendosi attivi per diverse ore e colpendo ripetutamente le stesse località. Quando ciò accade, gli accumuli pluviometrici possono superare facilmente gli 80-100 millimetri, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti, esondazioni dei corsi d’acqua e gravi disagi alla circolazione.