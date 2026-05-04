Maltempo Brasile, impressionante nube arcus sulla Riviera de São Lourenço: il cielo diventa nero in pochi minuti, vento in rinforzo e fronte freddo alle porte | FOTO

Un’imponente ‘muro’ nuvoloso ha oscurato il cielo sopra la Riviera de São Lourenço, a Bertioga, nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio 2026, regalando uno spettacolo tanto affascinante quanto inquietante. Le immagini, diventate virali in poche ore, mostrano una gigantesca nube bassa avanzare dal mare come un’onda, fino a ‘inghiottire’ la spiaggia e i bagnanti increduli. Il fenomeno è ascrivibile ad una nube arcus, una formazione tipica dei temporali più organizzati. In questo caso si tratta di una struttura legata al fronte di raffica: l’aria fredda in uscita dal temporale scivola sotto quella calda e umida presente sul litorale, sollevandola bruscamente e dando origine a una condensazione compatta, densa e spettacolare. Il risultato è quella sorta di “muro” orizzontale che avanza rapidamente, spesso accompagnato da un improvviso rinforzo del vento.

Ed è proprio ciò che è accaduto lungo la costa paulista. L’arrivo di una linea temporalesca associata a una fronte fredda ha innescato un rapido peggioramento delle condizioni meteo, con raffiche fino a circa 60 km/h e un aumento del moto ondoso nelle ore successive. La nube ha preceduto il temporale vero e proprio, segnalando con largo anticipo il cambio di massa d’aria.

Nonostante l’aspetto impressionante, non si è trattato di fenomeni estremi come tsunami o tornado. Episodi simili sono relativamente frequenti nelle regioni tropicali e subtropicali, dove il contrasto tra masse d’aria è più marcato, ma raramente si manifestano con una tale fotogenicità.

Il caso di Bertioga è diventato emblematico proprio per la chiarezza con cui la nube ha mostrato la dinamica dell’outflow temporalesco, trasformando un processo atmosferico complesso in un’immagine potente e immediata. Un promemoria visivo di quanto rapidamente possa cambiare il tempo, soprattutto lungo le coste esposte all’arrivo di fronti freddi.