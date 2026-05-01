Maltempo Brasile, inondazioni a Recife: salvataggi dall’acqua e decine di sfollati | VIDEO

La Regione Metropolitana di Recife e la regione della Zona da Mata Norte del Pernambuco, nel nord-est del Brasile, sono in stato di allerta rossa a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla regione nella giornata di oggi. L’annuncio è stato dato dall’Agenzia per l’Acqua e il Clima del Pernambuco (APAC). Anche la capitale del Pernambuco è entrata in stato di allerta rossa a causa dell’aumento degli incidenti in città, secondo il Centro Operativo di Recife (COP). Nel primo pomeriggio, il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato, tramite i social media, di aver ordinato l’intervento immediato del governo federale per le zone colpite.

“Il Ministro dell’Integrazione Regionale, Waldez Góes, ha attivato la Protezione Civile Nazionale per fornire tutto il supporto necessario alle città colpite, compreso il riconoscimento dello stato di emergenza e l’invio di tecnici sul territorio. Anche il Ministro della Salute, Alexandre Padilha, ha mobilitato la Forza Nazionale del SUS (Sistema Sanitario Unificato) per assistere le vittime”, ha scritto Lula.

Allerta rossa

Il livello rosso è il più grave nella scala stabilita dall’APAC. L’allerta meteorologica è valida almeno fino a sabato e si verifica a causa dell'”intensificazione del sistema della Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ) nello stato“, ha precisato l’agenzia. A Recife, il livello di allerta arancione – il quarto dei cinque livelli di monitoraggio della città – è stato attivato alle 10:00, per poi passare al rosso, il quinto livello, alle 13:00.

Salvataggi e sfollati

La capitale Recife è stata colpita da allagamenti e almeno 80 persone sono state sfollate. Tra gli interventi più gravi, i Vigili del Fuoco hanno soccorso 28 persone rimaste bloccate nel quartiere di Cajueiro, nella zona nord. Con il supporto di un’imbarcazione e di un mezzo di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo 22 persone dalle zone a rischio in Rua Arão Botler e sei persone in Rua Antônio Tibúrcio.

A Olinda, il numero degli sfollati ha raggiunto quota 55. Inizialmente, i Vigili del Fuoco avevano segnalato la presenza di una coppia di anziani sepolta da una frana nel quartiere di Passarinho. Successivamente, la Protezione Civile ha dichiarato che le persone disperse erano una madre e una figlia. Un bambino sarebbe stato tratto in salvo. Cinque persone, tra cui un bambino, sono state salvate. Un adolescente è rimasto ferito in un’altra frana ad Águas Compridas, secondo quanto riportato dal portale di notizie g1.

Allerta fiumi

I fiumi Tracunhaém, Tapacurá, Jaboatão, Duas Unas, Ipojuca e Capibaribe Mirim hanno raggiunto questa mattina il “livello di allerta”, con possibilità di inondazioni nelle città di Nazaré da Mata, Paudalho, Itaquitinga, Vitória de Santo Antão, Goiana, Timbaúba, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes.

In precedenza, il fiume Sirigi, nel comune di Vicência, aveva già raggiunto il “livello di piena”. Oltre a Vicência, un altro comune indicato come interessato dal fiume è Aliança. Anche il fiume Capibaribe, che interessa i comuni di São Lourenço da Mata, Camaragibe e la capitale Recife, ha raggiunto questo livello.

Il comune di Timbaúba ha dichiarato lo stato di emergenza per far fronte alle forti piogge nelle zone colpite. La Protezione Civile comunale ha diramato un’allerta per forti temporali fino al pomeriggio di sabato e ha annunciato sei centri di accoglienza. L’esondazione del fiume a Timbaúba sta causando disagi anche in comuni più piccoli, come Catucá.

Accumuli di pioggia più elevati

Nelle ultime 24 ore, gli accumuli di pioggia più elevati sono stati registrati nelle seguenti città (dati aggiornati alle 15:00 locali di venerdì 1 maggio), secondo il Panel di monitoraggio delle precipitazioni accumulate dell’area Asia-Pacifico: