Maltempo Bulgaria, forti temporali e grandinate eccezionali tra Stara Planina e Rodopi: situazione critica a Tryavna | FOTO e VIDEO

Una severa fase di maltempo ha colpito anche oggi la Bulgaria centrale, in particolare i settori tra Gabrovo e Tryavna, dove le condizioni meteo sono risultate estremamente favorevoli allo sviluppo di violenti temporali accompagnati da intense grandinate. Si tratta più o meno dello stesso ‘filone’ che da alcuni giorni sta interessando gran parte dei Balcani e che alimenta fenomeni severi soprattutto nelle ore pomeridiane. Alla base di questa situazione c’è sempre un mix tra aria calda e molto umida nei bassi strati e infiltrazioni di aria più fresca in quota, un contrasto che favorisce la formazione di violente correnti ascensionali capaci di sostenere chicchi di grandine anche di grandi dimensioni.

Proprio nelle ultime ore, l’area di Gabrovo, situata a ovest-sudovest di Tryavna, è stata colpita da un temporale particolarmente violento con grandine gigante e raffiche di vento tempestose che ha provocato danni diffusi a tetti, coltivazioni e infrastrutture, oltre alla caduta di numerosi alberi.

Le località di Tryavna e Sedyankovtsi sono pienamente esposte all’arrivo di nuove celle temporalesche, con il rischio concreto di ulteriori episodi di grandine intensa e venti forti. Episodi simili non sono isolati: nel sud del Paese, tra Tracia e Rodopi, fenomeni estremi si sono già verificati negli ultimi anni in aree come Plovdiv, Haskovo e Stara Zagora, dove le grandinate hanno causato danni ingenti.

In questo contesto, quando la grandine si accumula rapidamente sulle strade con scarsa pendenza, i chicchi di ghiaccio vengono trascinati lentamente da veri e propri corsi d’acqua, favorendo scenari spettacolari e al tempo stesso distruttivi, come accaduto anche oggi nella zona di Kirkovo, poco a nord di Komotini.

Anche in queste zone, il ruolo dell’orografia assume un ruolo determinante: i rilievi della Stara Planina e delle Rodopi settentrionali favoriscono il sollevamento forzato delle masse d’aria, amplificando ulteriormente i fenomeni e concentrando le grandinate più estreme in aree ristrette, rendendo particolarmente vulnerabili località come Tryavna, Kirkovo e piccoli centri montani come Sedyankovtsi.