Maltempo Bulgaria, gelo e violente grandinate fuori stagione: l’aria polare porta scenari invernali a maggio | VIDEO

Nel pomeriggio odierno, un violento temporale a carattere grandinigeno ha colpito il piccolo villaggio di Varnentsi, nel comune di Tutrakan, nella regione di Silistra, nel nord-est della Bulgaria, imbiancando in pochi minuti strade e cortili e causando danni diffusi a orti e coltivazioni. In un contesto termico insolitamente freddo per l’inizio di maggio, con temperature massime rimaste attorno a 10-15 gradi su gran parte del Paese a causa dell’afflusso di aria polare marittima, la marcata instabilità atmosferica ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche intense lungo il basso corso del Danubio, una di queste proprio in corrispondenza della Dobrugia bulgara.

Nel giro di pochi minuti su Varnentsi si è abbattuta una fitta grandinata con chicchi di piccole e medie dimensioni, spinti a tratti dal vento da nord-est, che hanno ricoperto il suolo come una nevicata tardiva, rendendo difficoltosa la circolazione sulle strette strade del villaggio e provocando la rottura di fogliame e giovani germogli nelle campagne circostanti.

L’episodio odierno si inserisce in una fase di maltempo che, fin dal mattino, ha interessato ampi settori della Bulgaria con piogge, rovesci e locali temporali, in un quadro meteo dominato da una depressione fredda in quota centrata sui Balcani, responsabile del forte contrasto fra aria fredda in arrivo da nord e masse d’aria più miti preesistenti sui bassi strati.