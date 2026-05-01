Maltempo Bulgaria, monti Rodopi isolati: una gigantesca frana cancella la strada tra Pamporovo e Smolyan | FOTO

Una frana ha cancellato 60-70 metri di strada tra Pamporovo e Smolyan, nei Monti Rodopi. Il cedimento è avvenuto nell’area di Raykovski Livadi, intorno al chilometro 4 della strada III-8641: circa 5000 metri quadrati di versante si sono staccati e hanno portato via la carreggiata con sé. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. Le squadre tecniche stanno valutando la stabilità del terreno, la Protezione Civile ha avviato studi geologici e si lavora a un progetto di consolidamento. Quando riaprirà, però, non è ancora chiaro. Nel frattempo si cerca di allestire un percorso provvisorio.

Chi deve muoversi tra le due località oggi passa per Stoykite o attraverso il passo di Rozhen. Tragitti più lunghi e scomodi, in una zona che vive di turismo. Ma la vera questione è un’altra. Nei Rodopi, frane e cedimenti non sono eventi rari. Sono segnali che si ripetono, e che indicano un problema strutturale. Rattoppare dopo ogni emergenza non basta più.