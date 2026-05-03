Maltempo Bulgaria, neve di maggio sui Rodopi: Chepelare e Dospat tornano improvvisamente in inverno | FOTO

Neve a maggio? Nei Monti Rodopi è successo davvero. Domenica 3 maggio, Chepelare si è risvegliata in un paesaggio completamente imbiancato, con tetti, auto e foreste avvolti da una neve degna di pieno inverno. Le immagini scattate da Dobri Dobrikov mostrano una scena quasi irreale per questo periodo dell’anno: strade silenziose, cortili innevati e fiocchi ancora in caduta lungo i ripidi versanti montuosi. A pochi chilometri di distanza, anche Dospat ha vissuto una mattinata dal sapore invernale. Dopo le nevicate notturne, il cielo ha iniziato ad aprirsi, regalando uno spettacolare contrasto tra il sole di maggio, il blu del lago e il bianco leggero che ricopriva alberi e prati. Lo scatto di Maria Stoyanova cattura perfettamente questa atmosfera sospesa tra stagioni.

Le nevicate tardive nei Rodopi non sono un evento eccezionale, ma colpiscono sempre per il forte contrasto con la primavera ormai avanzata. In questo periodo, infatti, la natura è già in piena fase vegetativa, rendendo ancora più scenografico il ritorno improvviso del freddo.

Si tratta comunque di episodi brevi: la neve tende a fondere rapidamente nel giro di uno o due giorni, grazie all’intensità crescente del sole e al ritorno di correnti più miti.