Maltempo Calabria, nubi su Gioia Tauro verso Nord/Nord-Est: cielo dinamico e aria frizzantina | VIDEO

A Gioia Tauro lo sguardo rivolto verso Nord/Nord-Est restituisce un cielo particolarmente interessante, segnato dalla presenza di nubi compatte, a tratti estese e con basi più scure, in un contesto atmosferico descritto come fresco e vivace. La scena mostra un cielo inizialmente più aperto, con porzioni azzurre ancora visibili, ma progressivamente dominato da addensamenti nuvolosi più consistenti. Le nubi appaiono chiare nella parte superiore e più grigie nella parte inferiore, con una base localmente scura. Questo contrasto visivo suggerisce una copertura non uniforme, con zone più dense e altre più sottili.

Aria frizzantina e percezione di cambiamento

Il riferimento all’aria frizzantina è uno degli aspetti più interessanti della segnalazione di Mariano Nisticò. Non si tratta soltanto di un’osservazione visiva, ma anche di una percezione diretta delle condizioni atmosferiche. L’aria descritta come più fresca o vivace accompagna la presenza delle nubi su Gioia Tauro, rafforzando l’impressione di un momento meteorologico diverso dal consueto.

La nuvolosità osservata non appare isolata in piccoli frammenti, ma organizzata in masse più ampie. Alcune nubi presentano forme tondeggianti e margini irregolari, altre si distendono in modo più uniforme, con tonalità grigie alla base.

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