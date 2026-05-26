Maltempo Cina, forti piogge nel Jiangsu: gravi inondazioni nella contea di Donghai | VIDEO

Una nuova ondata di piogge, iniziata nella notte di sabato 23 maggio, è stata l’evento piovoso più intenso dall’inizio della stagione delle piogge in Cina, con diverse province colpite da piogge torrenziali e alcune aree delle province di Hubei, Anhui e Jiangxi da precipitazioni estremamente intense. Un improvviso acquazzone ha causato un brusco innalzamento del livello dell’acqua nella contea di Donghai, nella provincia di Jiangsu, causando gravi inondazioni che hanno sommerso numerosi veicoli e costringendo i residenti all’evacuazione. In alcune zone, il livello dell’acqua ha raggiunto oltre un metro di profondità. Le autorità locali hanno prontamente organizzato le operazioni di drenaggio, così le acque hanno iniziato a ritirarsi nella maggior parte delle zone colpite.