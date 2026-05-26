Maltempo Cina, forti piogge nell’Henan: inondazioni sommergono Yongcheng | VIDEO

Diverse zone della Cina continuano a restare nella morsa di forti piogge, responsabili di inondazioni, gravi danni e purtroppo anche vittime. Tra le zone colpite dai fenomeni intensi c’è anche Yongcheng, città della provincia di Henan, nel nord-est della Cina. Alle ore 9:00 locali del 24 maggio, il Ministero delle Risorse Idriche aveva attivato il livello IV di allerta per la prevenzione delle inondazioni in quattro province: Anhui, Henan, Chongqing e Shaanxi. L’Osservatorio Meteorologico Provinciale dell’Henan aveva confermato l’allerta meteo blu per forti piogge alle ore 10:00 del 24 maggio. Piogge intense sono cadute in alcune zone dell’Henan nella giornata di ieri, lunedì 25 maggio, causando gravi inondazioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo che arrivano da Yongcheng.

Le immagini mostrano le auto bloccate nelle strade allagate, sommerse a metà, con gli occupanti in alcuni casi ancora all’interno, mentre cercano di mettersi in salvo. Oltre al pericolo per gli abitanti, anche la circolazione è risultata fortemente impattata, con le strade invase dall’acqua che hanno impedito qualsiasi tipo di circolazione nelle zone della città più colpite dalle inondazioni.