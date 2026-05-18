Maltempo Cina, piogge torrenziali record scatenano gravi inondazioni nello Hunan: un morto e due dispersi | VIDEO

Una persona è stata confermata morta, mentre altre due risultano disperse dopo che piogge torrenziali si sono abbattute sulla contea di Shimen, nella provincia dello Hunan, nel sud della Cina. Le piogge estreme, iniziate domenica 17 maggio, hanno superato i record storici e comportano un alto rischio di inondazioni improvvise e disastri geologici. In risposta, il governo della contea ha attivato un’emergenza di livello II. Un totale di 18.406 residenti sono stati evacuati e sono stati messi in sicurezza i beni di prima necessità nelle aree colpite. Le operazioni di soccorso, comprese le ricerche e la riparazione delle infrastrutture, sono in corso. Le autorità hanno dichiarato che continueranno a monitorare i rischi e a garantire il benessere degli sfollati.

Record di precipitazioni

Da domenica, una tempesta di pioggia si è abbattuta su Changde, città nella provincia di Hunan, con precipitazioni orarie che hanno raggiunto un record provinciale in una contea, secondo le autorità locali. I dati di monitoraggio indicano che il nubifragio ha causato inondazioni storiche lungo il fiume Xieshui. La città di Hupingshan, nella contea di Shimen, ha registrato una pioggia giornaliera di 342 millimetri, mentre la città di Fuxing, nella contea di Lixian, ha raggiunto i 382mm, un record locale. A Fuxing sono stati registrati 146mm di pioggia tra mezzanotte e l’una del mattino di lunedì, un record provinciale per le precipitazioni orarie.

Impatto sui trasporti

Lunedì mattina, le autorità locali per la viabilità hanno imposto chiusure temporanee delle strade a Shimen a causa di allagamenti, smottamenti e caduta massi, secondo quanto comunicato dal Dipartimento di pubblica sicurezza della contea. I servizi di autobus interurbani sono stati sospesi e la Polizia ha consigliato ai residenti di evitare spostamenti non necessari. Chi è costretto a mettersi in viaggio è invitato a ridurre la velocità, evitare le zone allagate, i sottopassaggi e le aree basse, e a prestare attenzione al rischio di frane e caduta massi nelle zone montuose. Gli automobilisti sono tenuti a seguire le indicazioni degli agenti nei tratti stradali regolamentati.

L’unità mobile dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi del capoluogo di provincia, Changsha, ha inviato 100 uomini con attrezzature per il controllo delle inondazioni e gommoni a Shimen per assistere nelle operazioni di soccorso.