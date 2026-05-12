Maltempo Cina, raro e spaventoso tornado colpisce Zhangping e causa danni | VIDEO

Immagini spettacolari e allo stesso tempo spaventose arrivano dalla Cina. Nel pomeriggio locale di oggi, martedì 12 maggio, un raro tornado ha colpito Zhangping, città-contea nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina. In questa provincia, non si verificava un tornado da circa tre anni. Il vortice ha provocato danni nella città, scoperchiando edifici e sollevando detriti per aria. Impressionanti le immagini che mostrano quelli che sembrano teli o coperture di serre sollevate per aria, volteggiare a spirale, seguendo i venti del tornado.

Cina, incontro ravvicinato con il tornado di Zhangping