Maltempo Cina, violenta tempesta di sabbia investe la provincia di Heilongjiang: tanti danni ad Harbin | VIDEO

Nel pomeriggio locale di oggi, domenica 31 maggio, Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, è stata improvvisamente colpita da una violenta tempesta di sabbia, accompagnata da forti venti. Le raffiche massime hanno raggiunto i 135km/h, sollevando una nuvola di polvere che ha fatto piombare la città nell’oscurità nel giro di pochi minuti. Il muro di polvere ha trasformato il cielo pomeridiano di Harbin, prima luminoso, in un buio pesto. La tempesta ha causato anche importanti danni in città: alberi spezzati, tetti divelti, strade inghiottite da una coltre marrone e visibilità ridotta quasi a zero. Eloquenti e impressionanti le immagini a corredo dell’articolo.

Cosa sono le tempeste di sabbia

Le tempeste di sabbia sono fenomeni atmosferici che si verificano soprattutto nelle regioni aride e desertiche. Si formano quando raffiche di vento intense sollevano dal suolo particelle di sabbia e polvere, trasportandole per chilometri. Oltre a ridurre la visibilità, queste tempeste possono causare disagi alla circolazione, problemi respiratori e danni alle infrastrutture.