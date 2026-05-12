Maltempo Croazia, scenari da pieno inverno nel cuore di maggio: quasi 20cm di grandine a Popovača e neve sulla Lika | FOTO

Immagini impressionanti arrivano oggi dalla Croazia, dove il maltempo ha letteralmente scalzato la primavera: grandinate eccezionali come a Popovača, bufere di neve a Korenica. L’ondata di maltempo ha trasformato il volto della Croazia in poche ore, offrendo scenari tipicamente invernali nel pieno della stagione primaverile. Nel corso delle ore pomeridiane, violenti temporali hanno colpito la zona centrale del Paese e in particolare l’area di Popovača, dove una grandinata eccezionale ha ricoperto strade, campi e abitazioni con uno spesso strato di ghiaccio (quasi 20 centimetri), creando un paesaggio sorprendentemente simile a quello dopo una fitta nevicata. I chicchi, in molti casi di diversi centimetri di diametro, hanno determinato danni al comparto agricolo e ai veicoli, mentre le immagini diffuse sui social mostrano accumuli compatti e diffusi.

Nello stesso momento, spostandosi di poche decine di chilometri verso l’entroterra della Lika, nei dintorni di Korenica, lo scenario cambiava ulteriormente a causa di fitte nevicate che hanno generato un importante strato bianco anche sulla sede stradale, causando disagi alla circolazione.

Grandine a quote basse e neve sui rilievi, in pieno mese di maggio, evidenzia la presenza di una marcata instabilità e di un forte gradiente termico verticale associato a un vortice ciclonico particolarmente dinamico che ha interessato i Balcani occidentali.