Maltempo, crollo del ponte sul Trigno: Guardia Costiera ancora alla foce con metal detector

Proseguono senza sosta le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore di Bisceglie caduto con l’auto nel fiume Trigno durante il crollo del ponte sulla Statale 16, lo scorso 2 aprile, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in Molise, durante una forte ondata di maltempo. Da allora nessuna traccia dell’uomo, nonostante siano state condotte attività nel fiume e in mare. La Guardia Costiera da alcuni giorni continua, con i reparti subacquei e un metal detector, a scandagliare i fondali. Oggi le squadre hanno condotto l’attrezzatura nei pressi della foce del fiume, nelle zone meno profonde, ma senza trovare, purtroppo, ancora nulla. Il troncone collassato del ponte resta sotto sequestro e le indagini della Procura di Larino non si fermano.