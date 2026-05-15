Maltempo, crollo del ponte sul Trigno: ripartono con metal detector le ricerche del disperso

A oltre un mese e mezzo dal crollo del ponte sul fiume Trigno, riprendono le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile scorso. Da questa mattina, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono tornati nell’area della foce del Trigno per una nuova fase delle operazioni coordinate dalla Procura della Repubblica di Larino, che punta a individuare l’autovettura dell’uomo mai ritrovata dopo il crollo della campata sulla Statale 16. Le nuove attività si concentrano su un tratto della foce finora non ispezionato. Dopo i primi tentativi effettuati nelle settimane successive al disastro con sonar, robot subacquei, motovedette ed elicotteri, ora saranno utilizzati strumenti simili a metal detector professionali, capaci di individuare grandi masse metalliche sotto sabbia e sedimenti.

Da lunedì 18 maggio, a operare saranno ancora gli uomini della Capitaneria di porto di Termoli, delegati dalla Procura. Secondo gli investigatori, sulla base degli studi effettuati sulle correnti e sulla piena del fiume durante l’alluvione, resta plausibile che l’auto sia stata trascinata verso il mare.

Per il momento non verrà invece analizzata l’area sotto il ponte crollato, dove secondo una delle ipotesi investigative, il veicolo potrebbe trovarsi sepolto tra detriti, fango e vegetazione. Per intervenire in quella zona servirebbero infatti mezzi e tecnologie particolarmente complesse, al momento non ancora disponibili.

Inchiesta per crollo colposo e omicidio colposo

Il ponte sul Trigno resta sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Larino per crollo colposo e omicidio colposo. Gli investigatori ritengono certa la morte di Racanati: già il giorno successivo al crollo erano stati ritrovati la targa e parti del paraurti della sua auto tra la vegetazione sotto il viadotto.