Maltempo, crollo del ponte sul Trigno: riprese le ricerche del disperso

Sono riprese oggi alla foce del Trigno le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, il pescatore 53enne di Bisceglie scomparso dal 2 aprile scorso in seguito al crollo del ponte sul Trigno, avvenuto durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito Molise e Abruzzo. Sul posto sono tornati gli operatori subacquei della Guardia Costiera, impegnati nelle attività coordinate dalla Capitaneria di Porto di Termoli diretta dal comandante Giuseppe Panico. Le squadre stanno perlustrando l’area con metal detector e sofisticate apparecchiature tecnologiche, nella speranza di rintracciare l’autovettura dell’uomo, mai recuperata dopo il cedimento del viadotto.

La Procura di Larino, titolare dell’inchiesta aperta per crollo colposo e omicidio colposo, nei giorni scorsi aveva disposto la prosecuzione delle ricerche attraverso l’impiego di “apparati tecnologici di non facile reperimento“. Intanto l’area del ponte resta sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire cause e responsabilità del crollo.