Maltempo devastante in Veneto, impressionante supercella vista dall’aereo | VIDEO

Maltempo distruttivo oggi in Veneto: una delle devastanti supercelle che hanno flagellato la regione è stata immortalata dall’alto da Cecilia Casoni, mentre sorvolava il Nord Italia a bordo di un aereo di linea. La struttura temporalesca, compatta e torreggiante sopra un esteso mare di nubi, è la stessa tipologia di cella che nelle ultime ore ha generato violenti nubifragi, maxi grandinate e raffiche di vento tempestose tra Veronese, Vicentino e le province orientali, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, strade allagate e tetti danneggiati.

Secondo le analisi meteo dei giorni scorsi, l’ambiente sull’alto Veneto era favorevole allo sviluppo di potentissime supercelle, con rischio di chicchi di grandine di grandi dimensioni e isolati tornado, in un corridoio instabile a nord del Po.

La scena ripresa dal finestrino dell’aereo racconta proprio questa realtà dall’alto: una ‘torre‘ temporalesca che svetta sopra il tappeto nuvoloso e che a bassa quota può trasformarsi in una trappola di vento, pioggia e ghiaccio per i centri abitati che si trovano sotto la traiettoria del temporale.

Osservando il video, la domanda sorge spontanea: quanto è davvero rischioso volare nei pressi di una supercella? Le regole dell’aviazione sono chiare: i temporali intensi, soprattutto quelli organizzati in supercelle, non vanno sfidati ma aggirati con ampio margine, perché al loro interno si concentrano severe turbolenze, grandine, vento a raffiche e forti correnti verticali che possono mettere in difficoltà anche un grande jet.

Volare dentro o appena sopra una supercella è quindi uno scenario che i manuali vietano e che i piloti evitano con decisione, mentre volare a distanza, in crociera, in un’aria solo moderatamente ‘disturbata’, rientra nella normalità del trasporto aereo moderno.

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