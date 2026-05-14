Maltempo e frane, l’allarme ANBI: “l’Italia sempre più fragile davanti agli eventi estremi”

Nei primi mesi del 2026 l’Italia si trova ancora una volta a fare i conti con la fragilità del proprio territorio. Dalle alluvioni che hanno colpito diverse regioni alle frane che stanno isolando intere comunità, il nuovo report ANBI fotografa un Paese sempre più esposto agli effetti estremi del cambiamento climatico e del consumo di suolo. Tra emergenze idrogeologiche, anomalie termiche e risorse idriche sotto pressione, emerge con forza la necessità di strategie urgenti per la tutela del territorio e l’adattamento climatico. “Le alluvioni in Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Calabria; la grande frana, che sta inghiottendo Niscemi; quella nel Vastese, che ha danneggiato le reti idriche, lasciando a secco 15 comuni; il risveglio della frana di Petacciato, che ha isolato 3 regioni dopo aver compromesso strade, autostrade e ferrovie adriatiche: è questo il lascito idrogeologico dei primi 4 mesi di questo complesso 2026“: è quanto riporta il consueto report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

“La fragilità dei nostri territori è accentuata dalla cementificazione incontrollata e dal progressivo abbandono delle aree interne. Serve un cambio di passo ad iniziare dall’approvazione delle legge contro l’eccessivo consumo di suolo, ferma da anni nei meandri parlamentari” chiosa Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Torna intanto la minaccia meteorologica sull’Italia – sottolinea ANBI – il Nordest e la Lombardia, in particolare, sono stati colpiti nei giorni scorsi da decine di violenti eventi atmosferici; la grandine grossa ha interessato oltre cento località, dove in alcuni casi sono caduti chicchi del diametro di una pallina da tennis (il record a Fiumicello, in Friuli Venezia Giulia: cm. 6,5! Fonte: European Severe Weather Database ), e, unitamente a tornado e bombe d’acqua, hanno messo a dura prova i territori. La perturbazione si estende ora a tutto il Paese con cumulate di pioggia, che potranno superare i 100 millimetri sui monti del Matese (Molise) oltre che su Garfagnana (Toscana), Lunigiana (Liguria) e Venezia Giulia“.

Proprio ora, prosegue ANBI, “l’Europa Nord-Occidentale è attraversata da gelide correnti polari, mentre i Paesi del Mediterraneo stanno godendo di temperature particolarmente miti: il mese scorso, in Italia si sono registrate anomalie termiche anche superiori di 3 gradi alla media, facendone il mese di aprile più caldo da 75 anni, cioè il secondo più caldo di sempre. Le acque marine stanno raggiungendo le temperature eccezionalmente anomale del 2024, distaccando ampiamente quelle dell’anno scorso, che finora occupava la seconda posizione nella classifica degli anni più caldi per temperatura degli oceani. In continuità con il mese di aprile (il secondo più caldo anche per il mar Mediterraneo dopo quello del ’24), le acque occidentali del Mare Nostrum stanno ora registrando anomalie tra +1,5° e +2,5°C sulla media mentre, per quanto riguarda le acque territoriali italiane, le temperature medie sono state le più alte di sempre in Aprile (16,47°C e +1,22°C sopra la media; fonte: Icona Clima)“. Ora inoltre “si attendono gli effetti di un Super El Niño, che secondo molti si preannuncia tra i più forti mai registrati e che potrebbe alterare ulteriormente i modelli meteorologici su scala globale“.

“È necessario – afferma Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – che il nostro Paese, ma non solo, adotti le adeguate strategie di adattamento a questa rapida, ma ormai conosciuta estremizzazione degli eventi atmosferici. I nostri Piani per Invasi Multifunzionali e per l’Efficientamento della Rete Idraulica sono a disposizione ed in attesa di finanziamento. Non solo: ci stiamo impegnando ad ogni livello nel promuovere una più diffusa quanto indispensabile cultura dell’acqua; le numerose attività didattiche, l’ormai prossima Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, la mostra Soil Art Tales allestita a Roma, le collaborazioni con l’attore-autore, Marco Paolini ed il chitarrista-concertista, Andrea Vettoretti, sono lì a testimoniarlo: insieme all’innovazione promuoviamo conoscenza diffusa”.

Il report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, la situazione regione per regione

Il settimanale report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche segnala che, al Nord, “i grandi laghi registrano un generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici dovuto alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi: Verbano, 102,9% di riempimento; Lario, 81,8%; Benaco, 78,6%; Sebino, 78,6%.

In Valle d’Aosta diminuisce la portata della Dora Baltea, mentre sono in aumento i flussi nel torrente Lys.

Deficitari sono i flussi dei fiumi in Piemonte: Tanaro -42%, Toce -39%, Stura di Demonte -26%, Stura di Lanzo -23% (elaborazione ANBI su dati di ARPA Piemonte).

In Lombardia è la neve, la grande assente di questo 2026: ai primi di Maggio era circa il 28% di quella che normalmente ricopre le cime dei monti, anche se apporti positivi sono attesi dalle nevicate previste in Alta Valtellina (fonte: ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

In Veneto, nonostante le precipitazioni violente, gli incrementi delle portate dei fiumi non sono stati consistenti: solo la Livenza ha registrato un aumento significativo nei flussi, che però non hanno consentito di ripianare il considerevole deficit idrico, che perdura da ormai molte settimane (manca ancora oltre il 50% dell’acqua!).

La portata del fiume Po è in aumento lungo tutta l’asta, pur restando un significativo deficit idrico:-45% di acqua al rilevamento ferrarese di Pontelagoscuro“.

“Discorso diverso va fatto per i fiumi appenninici dell’Emilia-Romagna e che si contraddistinguono sempre più per lo spiccato carattere torrentizio: corsi d’acqua, che fino a pochi giorni fa ristagnavano con portate anche inferiori ai valori minimi storici (Trebbia, Taro, Secchia, Reno), registrano oggi flussi abbondanti e superiori a quelli tipici del periodo“, prosegue ANBI. “In Liguria si alzano i livelli idrometrici dei fiumi Entella, Vara ed Argentina.

In Toscana si rileva la forte crescita del fiume Serchio, sul cui bacino continueranno a riversarsi anche nei prossimi giorni gli afflussi più consistenti; in aumento anche le portate dell’Ombrone, mentre quelle dell’Arno sono tornate a valori più in linea con la media dopo le piene registrate nella scorsa settimana.

Nelle Marche sono decrescenti i livelli dei fiumi Potenza e Tronto, mentre le dighe, che in questa calda primavera già stanno assolvendo a pieno alla loro funzione irrigua, trattengono ben 53,87 milioni di metri cubi d’acqua.

In Umbria, il mese di aprile è stato particolarmente secco con soli 28 millimetri di pioggia, caduti mediamente sulla regione, cioè oltre il 50% in meno rispetto al recente quinquennio. L’invaso di Maroggia contiene mln. mc. 4,30 d’acqua, vale a dire un quantitativo maggiore rispetto a quanto registrato in questo periodo negli scorsi cinque anni. E’ ancora crisi profonda per il lago Trasimeno che, pur guadagnando un centimetro a Polvese, è sotto di oltre un metro alla media del periodo; stabili sono i livelli idrometrici dei fiumi Chiascio, Paglia e Topino.

Nel Lazio, le altezze idrometriche dei laghi vulcanici romani registrano una sostanziale invarianza; in riduzione sono le portate fluviali sia del Tevere che dell’Aniene, mentre a crescere è quella del Velino, in Sabina.

In Abruzzo, l’invaso di Penne ha raggiunto mln. mc. 8,85 d’acqua, miglior dato del decennio“.

In Campania, “aspettando le annunciate piogge abbondanti, vanno riducendosi le portate dei fiumi Volturno, Sele e Garigliano.

In Basilicata le dighe trattengono mln. mc. 395,43 d’acqua, cioè il 64% in più dell’anno scorso.

In Puglia, i volumi idrici nei bacini foggiani (mln. mc. 293,48) rappresentano ormai l’88% dei volumi di riempimento autorizzati“.

In Sardegna, infine, “i bacini contengono mln.mc. 1671,83 d’acqua, vale a dire circa 75 milioni in meno rispetto al mese scorso; nel complesso, però, il riempimento medio dei bacini nell’isola si aggira sul 90% dei volumi autorizzati“.