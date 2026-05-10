Maltempo Emilia Romagna, Festa della Mamma bagnata: forti temporali tra Bolognese e Modenese

Festa della Mamma all’insegna del maltempo in Emilia Romagna. Una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna attraversa gran parte della Penisola portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove non si escludono fenomeni temporaleschi localmente intensi. Tutta l’Emilia Romagna si è ritrovata sotto la coltre nuvolosa che interessa tutto il Nord Italia e quasi tutto il Centro. Forti temporali stanno interessando attualmente il Bolognese e il Modenese, scaricando importanti quantitativi di pioggia. Tra i più significativi fino a questo momento, segnaliamo: 48mm a Sant’Agata Bolognese, 15mm a Carpi, 11mm a San Matteo della Decima, 8mm a Castelfranco Emilia, 6mm a Modena.

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