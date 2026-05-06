Maltempo Emilia-Romagna: fiumi sotto osservazione dopo le piogge notturne | DATI

Notte di pioggia in Emilia-Romagna, con le precipitazioni più abbondanti concentrate tra Ferrarese, Bolognese e Ravennate. I dati pluviometrici registrano accumuli significativi: 48 mm a Brisighella (RA), 45 mm a Benedetto Val di Sambro (BO), 36 mm a Monte San Pietro (BO) e 35 mm nel quartiere Savena di Bologna. La situazione dei corsi d’acqua resta sotto costante monitoraggio. A Porretta Terme il fiume Reno ha superato la soglia gialla, raggiungendo un livello di 10,50 metri ed è in lieve aumento, avvicinandosi alla soglia arancione fissata a 11 metri. Sempre sul Reno, a Pracchia, il livello ha superato la soglia gialla attestandosi a 1,05 metri, ma risulta attualmente in calo. Criticità anche sul Santerno: a Codrignano il fiume ha toccato 0,99 metri, superando la soglia gialla e mostrando una tendenza in aumento, con la soglia arancione posta a 1,2 metri. Più rassicurante invece la situazione del Lamone: a Strada Casale, dopo aver oltrepassato la soglia gialla con 1,02 metri, il livello è già rientrato sotto i valori di attenzione, attestandosi a 0,89 metri.

Le condizioni meteo restano instabili. Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia, portando maltempo in particolare al Centro/Nord e in Sardegna, accompagnato da un rinforzo dei venti meridionali. Un miglioramento è atteso a partire da domani giovedì 7 maggio, con schiarite più ampie e una generale attenuazione delle precipitazioni.

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